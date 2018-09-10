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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Fatma Şahin inceledi, eşi kameramanlık yaptı İzle

- Fatma Şahin inceledi, eşi kameramanlık yaptı İzle

Fatma Şahin, vatandaşların ilgi göstermesi, sohbetler, görüntü ve fotoğraf çekilmeleri, detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Kamera Hatıra Fotoğrafı Cep Telefonu 


- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, göbekli kavşaktan katılımlı sinyalizasyonlu yapıya dönüşen Gölgelik kavşağı'nda inceleme yaptı. Fatma Şahin'in o renkli anlarında yanında bulunan eşi de kameramanlık yaptı Gaziantep’te şehrin çevreyolu ve merkez sağlantısını sağlayan en yoğun trafiğin yaşandığı Gölgelik Kavşağı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatı ile göbekli kavşak yapısından katılımlı sinyalizasyonlu yapıya dönüştürülerek, daha güvenli hale getirilmişti. Düzenlemelerle kavşağın önceden 2 bin 500 olan araç geçiş hızı ise yaklaşık 5 bin 700'e yükseltilmişti. Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin, eşi İzzet Şahin ile birlikte son durumunu görmek üzere Gölgelik Kavşağı'na gitti. Kavşaktaki inceleme esnasında büyük ilgi gören Fatma Şahin, vatandaşlarla zaman zaman hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşların kavşak ile ilgili uyarılarını da dikkate alan Şahin'in o renkli anlardaki kameramanlığını ise eşi İzzet Şahin yaptı. İzzet Şahin, cep telefonu kamerası ile o anları saniye saniye kaydetti.
İncelemeden sonra Fatma Şahin, eşinin çektiği video ve fotoğrafları paylaşarak, "Biraz önce, akşam üzeri, 'son durum nedir acaba' diye eşimle birlikte yeni yaptığımız Gölgelik kavşağına gittik. Gördüğüm kadarıyla #Gaziantepliler memnun. Bu arada bu ve sonraki paylaşımdaki video ve hemşehrilerimle çekilen fotolar da eşim @isahin2744’in elinden, sağ olsun" yorumunda bulundu. (SD-
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