Fatma Şahin, Gastronomi Festivali’nin tanıtım toplantısında elleriyle katmer yaptı

- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali tanıtım toplantısı öncesinde elleriyle Gaziantep Katmeri yaparak katılımcılara ikram etti. Şahin, yaptığı açıklamada “Şehirde 2 milyon nüfusumuz var, aynı zamanda 2 milyonda gurmemiz var. Herkesin ağzı laboratuvar gibi ve herkes annesinin dolmasını istiyor. Benim işimizin zorluğunu bir düşünün” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep Valiliği Koordinasyonunda Gaziantep’i Geliştirme Vakfı ile işbirliğiyle dünyanın önemli gastronomi merkezlerinden biri olma hedefiyle 12-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘GastroAntep’ Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’nin ikincisinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Beşiktaş’ta bulunan bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’nin yanı sıra Gaziantep Milletvekilleri de katıldı.

Basın toplantısında konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “İstanbul bu işin merkezi ve etrafındaki bütün şehirlere bir çekim oluşturuyor. Aynı şey bizim bölgemiz içinde geçerli. Bereketli hilalin ortasındayız. Ortadoğu’nun en önemli alanındayız. Güneydoğu ve Doğu Akdeniz arasında önemli bir lojistik merkezi konumundayız. Bu coğrafya bize önemli avantajları da getiriyor. Rakamlarla Gaziantep’e baktığımız zaman biz şehirlerin anası yani İstanbul’la yarışıyoruz. Şehir milliyetçiliği yapmıyorum. Benim söylemlerim rakamlarla da destekleniyor. Biz artık hedefimizin İstanbul’la birlikte bir Anadolu kalkınmasının merkezi olma noktasında rakamları daha güçlü yaparak dünyanın en büyük onuncu ekonomi olma yolunda katkıda bulunmak istiyoruz. Anadolu’nun her şehrini kalkındırarak rakamları yukarı taşımak durumundayız’’ ifadelerini kullandı. - Başkan Şahin, “Şehrin nüfusu 2 milyon, 2 milyon gurmemiz var. Benim işimin zorluğunu bir düşünün’’ Gaziantep’e gelen ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Başkan Şahin, “Şehirde 2 milyon nüfusumuz var, aynı zamanda 2 milyonda gurmemiz var. Herkesin ağzı laboratuvar gibi ve herkes annesinin dolmasını istiyor. Benim işimizin zorluğunu bir düşünün. Her geçen gün ziyaretçi sayımız artıyor. Bu da bu işi başardığımızın ispatıdır’’ diye konuştu.

- Başkan Şahin elleriyle katmer yapıp katılımcılara ikram etti GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali tanıtım toplantısı öncesinde Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin yerel bir aşçıyla beraber Gaziantep Katmeri yaparak katılımcılara ikram etti. Tanıtım toplantısı konuşmaların ardından aile fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.