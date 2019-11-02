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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Fatma Girik, 2 aylık tedavinin ardından Bodrum’a döndü Haberi

Fatma Girik, 2 aylık tedavinin ardından Bodrum’a döndü Haberi

Fatma Girik'in araçla gelmesi

Fizik Tedavi Köpek Muhabir Ameliyat 

-Köpeklerin aracın içine çıkması
-Fatma Girik'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapması
-Bakıcılarının koluna girmesiyle evine çıkan Girik
-Girik'in hasta yatağındaki annesine sarılıp özlem gidermesi

( MUĞLA - ÖZEL)- Evine dönen Girik'in ilk işi annesine koşmak oldu MUĞLA

- Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik, 2 aylık tedavisinin ardından Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evine döndü. Girik, evine gelir gelmez hasta yatağındaki annesi Münevver Girik ile hasret giderdi. Yaklaşık 2 ay önce rahatsızlığından dolayı gittiği Ankara’da tedavi gören Fatma Girik yürümekte zorluk çektiği için 1 ay süreyle fizik tedavi gördü. Tedavinin ardından bir süre İstanbul’a giden ünlü sanatçı 2 ayın sonunda Bodrum’un Torba mahallesindeki evine döndü. Usta sanatçının evinde beslediği köpekleri Girik’i görür görmez üzerine atladı. Önce köpeklerini seven Girik, daha sonra 2 kişinin koluna girmesiyle birlikte hasta olan annesi Münevver Girik’in yanına giderek özlem giderdi. Anne, kız bir müddet sarıldıktan sonra uzun süre bir birlerine baktı. Hasret gözyaşları döken Girik, bir an olsun annesinin yanından ayrılmadı. İha muhabirine açıklama yapan Girik, şu sözlere yer verdi “ayaklarımda bir şey yok. Kafamdan ameliyat olduğum için yürümemde sıkıntı var ayaklarımda bir şey yok. Şimdilik iyiyim. 2 ay oldu gideli, yazın gittim kışın geldim evime”dedi.
(EA-
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