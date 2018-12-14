Fatih Terim-Rasim Ozan Kütahyalı ve Ünal Aysal davası Yargıtay’dan döndü



- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in şikayeti ile ünlü gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal’ın hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin dava dosyası Yargıtay’dan geri döndü. Yerel mahkemenin verdiği kararı bozan Yargıtay 12. Ceza Dairesi Kütahyalı’nın sözlerinin ve yorumlarının ifade özgürlüğü kapsamında görülmesi gerektiğini, Ünal Aysal’a verilen cezasın ise para cezasına çevrilmesi gerektiğini hükmetti. Fatih Terim'in Galatasaray Spor Kulübü'nden gönderilmesinin ardından gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Terim'in eski başkan Ünal Aysal'a gönderdiği SMS'leri yayınlaması dosyası Yargıtay’dan geri döndü. Yargılama sonucunda eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal’ın 10 ay, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın ise 2 yıl hapse çarptırılmasının ardından Kütahyalı’nın avukatı Esennur Ezgi kararı itiraz ederek dosyayı Yargıtay’a taşımıştı. İtirazı değerlendiren Yargıtay 12. Ceza Dairesi Rasim Ozan Kütahyalı ve Ünal Aysal lehine yerel mahkemenin kararını bozdu. Yerel mahkemenin Kütahyalı’ya ve Aysal’a verdiği cezanın ölçüsüz olduğuna hükmeden Yargıtay yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdi. Fatih Terim’in dava konusu olayda Galatasaray Teknik Direktörlüğünden ayrılarak Milli Takımın başına geçtiği hatırlatılan Yargıtay bozma ilamında, o dönem Galatasaray Başkanı olan Ünal Aysal ile Fatih Terim arasında zıt açıklamalar yapıldığı ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın kimin doğru söyleyip söylemediği hususunda kamuoyunu aydınlatma kapsamında mesaj içeriklerini haberleştirdiği aktarıldı. Kütahyalı’nın sözlerinin ve yorumlarının ifade özgürlüğü kapsamında görülmesi gerektiği aktarılan kararda özel hayatın gizliliğini ihlal edilmediği ifade edildi. Yargıtay kararında Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal’ın da cezasının adli para cezasına çevrilmesi gerektiği kaydedildi. Kararı değerlendiren Kütahyalı’nın Avukatı Esennur Ezgi “Hukukun ve ifade özgürlüğü prensibimizdir zaferidir bu karar” diye konuştu.

Kütahyalı 2 yıl Aysal 10 ay hapse mahkum edilmişti Fatih Terim'in Galatasaray Spor Kulübü'nden gönderilmesinin ardından gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Terim'in eski başkan Ünal Aysal'a gönderdiği SMS'leri yayınlamıştı. Özel mesajlarının yayınlanmasının ardından Terim'in şikayeti üzerine, açılan davada Rasim Ozan Kütahyalı, "kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıl hapis, Ünal Aysal'ı ise, "kendisi ile yapılan haberleşmenin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın ifşa etmek" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

