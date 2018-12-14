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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Fatih’teki narkotik operasyonunda bir kilo uyuşturucu ele geçirildi

Fatih’teki narkotik operasyonunda bir kilo uyuşturucu ele geçirildi

Zanlıların asayiş bürodan çıkışı

( İSTANBUL )- Operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı İSTANBUL

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- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen Fatih’teki bir adrese operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonlarda yaklaşık bir kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişiden 2’sü tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih Cerrahpaşa Mahellesinde bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını belirledi. Bunun üzerine adres çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, adrese girip ve kısa süre içerisinde adresten çıkan M.Y, (33) isimli erkek şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 0.60 gram ele geçirmesi üzerine ekipler adrese operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda 810 gram eroin, 6.25 gram kokain, 377.60 gram metamfetamin, 2 adet ecstacy hap, 5 bin 150 Türk Lirası ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınlanlardan M.Y, (33) isimli şahıs, uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılarak, savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, T.T., (35) ve B.D.,(40) isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı. (EK-ÖFA
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