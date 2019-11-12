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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Fatih'teki cinayetle ilgili 3 şüpheli Adana'da yakalandı - İSTANBUL

Fatih'teki cinayetle ilgili 3 şüpheli Adana'da yakalandı - İSTANBUL

- Şüphelilerin emniyete getirilmesiFatih'teki cinayetle ilgili 3 şüpheli Adana'da yakalandıİSTANBUL (AA) - Fatih'te Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Uygur Türkü Saimaiti Aierken'in öldürülmesiyle ilgili yabancı uyruklu 3 kişi, yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 Kasım'da Çapa'da bir otelin önündeki çay bahçesinde oturan Aierken'in silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından 3 saldırganın kimliklerini ve kullandıkları aracın plakasını tespit eden ekipler, şüphelilerin Suriye'ye kaçmaya çalıştığını belirledi.Harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adana'da düzenledikleri operasyonda Kırgızistanlı Hüseyin Ahmetaliyev ve Abdullah Enver ile Suriyeli Ali Isbeh'i gözaltına aldı.Zanlıların ilk sorgusunda, saldırıyı Kırgızistan'daki bir alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirdiklerini ve olayda kullandıkları aracı da Pendik'te bir yere sakladıklarını söyledikleri öğrenildi.Uzman ekipler araçta arama ve inceleme başlattı.Şüpheliler, Adana'dan İstanbul 'a getiriliyor.

Yurt Dışı Güvenlik Kamerası Çay Bahçesi Alacak Verecek Meselesi Saldırı 

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