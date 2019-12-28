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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Fatih’teki arkadaşını vurup kafasına sıkan bekçi hayatını kaybetti

Fatih’teki arkadaşını vurup kafasına sıkan bekçi hayatını kaybetti

Cesedin getirilişi

Hastane Silahlı Kavga Sağlık Ekipleri 

-Ambulansa bindirilmesi
-Arşiv olay yeri detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih’te bir kafede arkadaşını vurduktan sonra kafasına sıkan Mehmet Akif A. isimli bekçi hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Fatih Silivrikapı Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan bir kafede saat 22.30 sıralarında yaşanan olayda, Şişli ilçe sınırları içerisinde görevli Ekrem Y. ve idari soruşturma nedeniyle açığa alındığı öğrenilen Mehmet Akif A. isimli bekçiler arasında silahlı kavga çıkmıştı. Kavgada Mehmet Akif A. meslektaşı Ekrem Y.’yi silahla yaraladıktan sonra kendi kafasına ateş ederek ağır yaralanmış ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen Mehmet Akif A. isimli bekçi kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Ekrem Y.’nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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