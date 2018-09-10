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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Fatih’te yol çöktü

Fatih’te yol çöktü

Olay yerinden görüntüler

Mahsur Kaldı Güzergah Bild 

-Mahsur kalan tırlardan görüntü
-Ekiplerin çalışmaları
-Genel ve detay

( İSTANBUL )- Fatih’te tırların geçiş güzergahı üzerindeki yol çöktü İSTANBUL

- Fatih’te henüz bilinmeyen bir sebepten yol çöktü. Tırların geçiş güzergahında bulunan yolda bazı araçlar mahsur kaldı. Alt yapı çalışmalarının devam ettiği yolda araçların trafik akışının farklı güzergahlardan sağladığı öğrenildi. Olay akşam saatlerinde Fatih Aksaray Küçük Langa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol üzerinde bilinmeyen bir sebepten çökme meydana geldi. Yolun Samatya yönüne giden kısmı tamamen trafiğe kapatılırken, çökmenin meydana geldiği güzergahı kullanan tırlar yolda mahsur kaldı. Yolu çöktüğünü gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Ekipler yolun her iki yönüne de güvenlik şeride çekerek çalışmalara başladı.
Alt yapı çalışmalarının devam ettiği yolda araçların trafik akışının farklı güzergahlardan sağladığı öğrenildi.
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