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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Fatih’te yangında can pazarı

Fatih’te yangında can pazarı

Binadan görüntü

İtfaiye Merdiveni Mahsur Kaldı Polis Nadan Oksijen 

-Dumandan etkilenen kadından görüntü
-Mahsur kalan vatandaşların itfaiye merdiveni ile indirilmesi
-Vatandaşla Röportaj
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih’te 4 katlı bir binanın 3.katında çıkan yangın sonucu can pazarı yaşandı. Binayı saran yoğun dumanlar nedeniyle vatandaşlar çatıya çıkarken, mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, saat 22.30 sıralarında Fatih Şehremini Ayık Fırın sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran dumanları gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiyeye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, çıkan dumanlar nedeniyle binanın üst katlarındaki vatandaşlar mahsur kaldı. Mahsur kalanları itfaiye kurtardı Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yoğun dumandan etkilenen 2 kişi ambulansa bindirilerek oksijen verildi.
Yangından kurtarılan ve dumandan etkilendiği belirlenen 6 kişinin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Mahsur kalanların kurtarılmasıyla sokak içerisinde kısa süreli yaşanan panik sona ererken, itfaiye ekipleri yangının çıktığı daire duman tahliye çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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