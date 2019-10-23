Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Fatih’te yabancı uyruklu grubun bıçaklı saldırısında öldürülen İsmail Mert Bayer, son yolculuğuna uğurlandı

Fatih’te yabancı uyruklu grubun bıçaklı saldırısında öldürülen İsmail Mert Bayer, son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeden görüntüler

Yoğun Bakım Ünitesi Yaşam Mücadelesi Bıçaklı Saldırı Cenaze Namazı Ağır Yaralı 

-Gencin fotoğrafı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih’te geçtiğimiz hafta yabancı uyruklu bir grup tarafından bıçaklanarak öldürülen İsmail Mert Bayer, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Mert’in tabutuna sarılan aile yakınları ve arkadaşlarının uzun süre gözyaşı döktüğü görüldü.
Fatih Karagümrük Mahallesinde 12 Ekim Cuma akşamı yabancı uyruklu bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayan İsmail Mert Bayer isimli genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 10 gün hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Bayer, yaşam mücadelesini kaybetti. Bayer için Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Beyer’in aile yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende, arkadaşları Bayer’in tabutunun üzerine çok sevdiği Karagümrük ve Beşiktaş Spor’un atkılarını örttü. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Bayer’in cenazesi defnedilmek üzere Edirnekapı Tokmaktepe Mezarlığına götürüldü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Fuhşun Şifresi lüks ArabaFuhşun Şifresi lüks Araba
Kafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide YakalandıKafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide Yakalandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı