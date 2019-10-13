Fatih’te yabancı uyruklu 8 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan çocuk yaşam mücadelesi veriyor

-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Çocuğun annesinden röportaj

-Genel görüntü ve detay



( İSTANBUL - ÖZEL)- 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı, hastanede yaşam savaşı veriyor İSTANBUL



- Fatih’te 16 yaşındaki çocuk yabancı uyruklu 8 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan çocuk yaşam mücadelesi veriyor. Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Fevzi Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki İsmail Mert Bayar arkadaşıyla cadde üzerinde buluştu. Bayar, arkadaşıyla konuştuğu sırada yanlarından geçen yabancı uyruklu 8 kişilik grubun saldırısına uğradı. Bayar, saldırganların yanlarında taşıdığı bıçakla yaralandı. Saldırganların elinden kaçan Bayar'ın arkadaşı hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail Mert Bayar'a müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bayar, hastaneye kaldırıldı. İsmail Mert Bayar'ın annesi Serap Bayar, "Dün saat 21.00 civarında, Fatih Karagümrük'te oğlum 8 kişinin saldırısına uğradı. Kalbinden ve göğüs bölümünden bıçaklandı. Bu acıyı derinden hissediyorum. Oğlum ve arkadaşı buluşurken, bir ağız dalaşı yaşanıyor. Ardından saldırıyorlar, çocuk kaçamıyor. Sırtından kolundan ufak kesikler halinde. Oradan geçen bir vatandaş kalbine bastırıyor yardımcı oluyorlar oğluma. Sağlık ekipleri müdahale edip, acile kaldırıyorlar. Acil ameliyata alındı, dün gece 10 civarında alındı, gece 12.00'da çıktı. Sonrasında tekrardan bir aktif kanama oldu, tekrardan bir ameliyat daha oldu. İkinci ameliyat başarılı bir şekilde geçti. Şuanda makineye bağlı yaşam mücadelesi veriyor. Emniyet tarafından üç kişiyi tutuklandı denildi" dedi.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Yaşanan olay, bazı iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın tam yaşandığı noktada herhangi bir görüntü olmazken, şahısların kaçtığı noktalarda kameralar kayıt aldı. Görüntülerde grubun kaçtığı görülüyor. Üç kişinin tutuklandığı olayda emniyetin incelemeleri devam ediyor.

