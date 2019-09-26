Fatih'te vatandaşlar parklara akın etti



- İstanbul'da bugün meydana gelen depremin ardından Fatihli vatandaşlar geceyi parklarda geçiriyor. Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Fatihli vatandaşlar geceyi ilçede bulunan parklarda geçirmeye başladı.

Bir çok vatandaşın evine gitmediği gözlendi. Kimi vatandaşlar banklarda otururken, kimi ise çimlerde oturdu.

