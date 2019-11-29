Fatih'te uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon: 3 gözaltı

-Adreste arama yapmaları

-Ele geçirilenler fotoğraf



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Polis ekipleri Fatih’te otopark ve otoparkın yanında bulunan depo görünümlü binada uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon düzenledi.

Operasyonda, 5 kilo 520 gram esrar, 2 kilo 210 gram bonzai, 2 adet tabanca, 2 adet tüfek ele geçirilirken, yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım günü saat 22.00 sıralarında Doğan K.(30) ve Hidayet A.(35) isimli şüpheli şahısların uyuşturucu madde sattıkları, uyuşturucu maddeyi Hacıgıyasettin Mahallesinde bulunan bir otoparkta ve otoparkın yanında bulunan depo görünümlü binada sakladıkları yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, yapılan fiziki ve teknik takibin ardından, 20 Kasım saat 20.00’da operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheli Doğan K. Hidayet A. ve Tamer A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında, Doğan K. isimli şahıstan uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 585 TL para, Hidayet A. isimli şahsın üzerinden ise 3,1 gram gelen toz esrar maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin 275 TL, 10 euro, 20 dolar para ele geçirildi. Yapılan çalışmaların devamında bahse konu otopark, yanında bulunan depo görünümlü bina ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 5.520 gram Esrar, 2.210 gram bonzai, 2 adet tabanca, 2 adet tüfek, 31 adet kartuş, 2 adet boş şarjör, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden Tamer A. isimli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Doğan K. ve Hidayet A. İse adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı.

