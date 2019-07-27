Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Fatih’te tramvay ile motosikletli kurye çarpıştı: 1 yaralı İzle

Fatih’te tramvay ile motosikletli kurye çarpıştı: 1 yaralı İzle

Yaralının hastaneye kaldırılışı

İlk Müdahale Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Kaza yapan motosiklet
-Polis ekiplerinin çalışması

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- İstanbul Fatih’te tramvay yoluna giren motosikletli kurye ile tramvay çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosikletli kurye tedavi görmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olay, Millet Caddesi tramvay yolu Fındıkzade istikametinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tramvay yolunu kullanarak ışıklardan karşı şeride geçmek isteyen motosikletli kurye ile tramvay çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Serkan Umurhan(37) çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı. Yaşanan kaza tramvay seferlerini etkilemedi.
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı