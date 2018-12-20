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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Fatih'te trafik kazası: 4 yaralı - İSTANBUL

Fatih'te trafik kazası: 4 yaralı - İSTANBUL

- Minibüs ile otomobilin çarpışması - Vatandaşların ve sağlık ekiplerinin araçta sıkışan hamile kadını çıkarma çalışması - Yaralı kadının ambulansa taşınması - Bir görgü tanığının konuşması - Araçların çekiciye yüklenmesiFatih'te trafik kazası: 4 yaralı - Kazada yaralan 8 aylık hamile kadının sıkıştığı yerden çıkarılması için vatandaşlar seferber olduİSTANBUL (AA) - Fatih'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralanırken, yaralılar arasında bulunan 8 aylık hamile kadın için vatandaşlar seferber oldu.Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'ndan Bayrampaşa istikametine seyreden Rüstem T. yönetimindeki 34 FS 5493 plakalı minibüs, Wasim H.'nin kullandığı 34 JZ 5803 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, otomobilde bulunan 8 aylık hamile Raghan C., Malak M., Maram M. ile minibüs şoförü Rüstem T. yaralandı.Otomobilde sıkışan hamile kadın için çevredekiler seferber olurken, Raghan C. olay yerine gelen sağlık ve emniyet ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Minibüs Şoförü Görgü Tanığı Trafik Kazası Trafik Yoğunluğu Sağlık Ekipleri 

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