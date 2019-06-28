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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Fatih'te Tacikistanlı kadının ölü bulunması - İSTANBUL

Fatih'te Tacikistanlı kadının ölü bulunması - İSTANBUL

- Emniyetten detay - Araçların gelişi - Zanlıların getirilişiFatih'te Tacikistanlı kadının ölü bulunması - Olayla ilgili Bursa'da 3 kişi gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - Fatih'te bir apartman dairesinde Tacikistan uyruklu kadının ölü bulunmasıyla ilgili Bursa'da 3 kişi gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İskenderpaşa Mahallesi Tayyareci Orhan Sokak'taki bir apartman dairesinde Tacikistan uyruklu Fıruza Akhmedova'nın ölü bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Bursa'da olduğunu tespit eden ekipler harekete geçti.Operasyonda, M.B. ile yabancı uyruklu M.M. ve B.U gizlendikleri adreslerde yakalandı. Şüphelilerin İstanbul 'a getirileceği öğrenildi.Çarşamba günü Fatih'te bir apartman dairesinde Tacikistan uyruklu kadın ölü bulunmuştu.

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