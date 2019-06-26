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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Fatih'te Tacikistanlı kadın ölü bulundu - İSTANBUL Video

Fatih'te Tacikistanlı kadın ölü bulundu - İSTANBUL Video

- Olayın yaşandığı yerden detay - Olay yeri inceleme ekiplerinden detayFatih'te Tacikistanlı kadın ölü bulundu - Kafasına poşet geçirilmiş, ayakları bağlı ve vücudunda morluklar bulunan Tacikistan uyruklu kadın ölü bulunduİSTANBUL (AA) - Fatih'te bir apartman dairesinde kafasına poşet geçirilmiş, ayakları bağlı ve vücudunda morluklar bulunan Tacikistan uyruklu kadın ölü bulundu.İskenderpaşa Mahallesi Tayyareci Orhan Sokak'ta 6 katlı binanın en üst katında ismi öğrenilemeyen Tacikistan Uyruklu kadın, arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri 34 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.Kadının kafasına poşet geçirildiği, ayaklarının bağlı ve vücudunda morluklar olduğu öğrenildi.Polis ekipleri çevredeki kameraların kayıtlarını inceledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis Kamera Sağlık Ekipleri 

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