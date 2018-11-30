Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Fatih'te şüpheli ölüm - İSTANBUL Video

Fatih'te şüpheli ölüm - İSTANBUL Video

- Olay yerinden detaylar - Efe Ege Gültekin ile röportajFatih'te şüpheli ölüm - Evde ölü bulunan kişinin sahte içkiden zehirlenmiş olabileceği ileri sürüldüİSTANBUL (AA) - Fatih'te bir kişi, yaşadığı evde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Efe Ege Gültekin, Derviş Ali Mahallesi Hoca Çakır Çıkmazı'nda bulunan 2 katlı binanın ilk katındaki evlerinde babası Taner Gültekin'in (38) hareketsiz yattığını gördü.Gültekin, babaannesi Filiz Gültekin ve komşularına durumu bildirdi. Onların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Gelen sağlık ekipleri, Gültekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.Eşinden ayrı, oğlu ve annesiyle yaşayan Gültekin'in yaklaşık bir haftadır sahte içki içtiği ve bundan zehirlenmiş olabileceği ileri sürüldü.Gültekin'in kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği bildirildi.

Şüpheli Ölüm Sahte İçki Otopsi Sonucu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı