Fatih’te su borusu patladı mahalleyi su bastı Video

--Olay yerinden detaylar

--İSKİ ekiplerinin çalışması

--su basan bodrum katlarından detaylar

--Olayı görenden röpörtaj

--diğer detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Fatih’te alt yapı çalışmaları sırasında bir su borusunun patlaması sonucu sokağı su bastı. Patlama nedeniyle bir çok evin bodrum katını su bastı. Olay,23.30 saatlerinde Fatih, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hattat İzzet Sokak’ta meydana geldi . edinilen bilgiye göre alt yapı çalışması yapan ekipler üzerinde çalıştığı su borusunun patlaması sonucu oluştu. Patlama kısa sürede büyürken, su apartmanların 6. Katına kadar sıçradı. Çevrede ki bir çok apartmanın bodrum katını su bastı. Olay yerine çok sayıda, itfaiye, İSKİ ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler patlayan borunun su akıntısını keserek olaya müdahale etti. İSKİ ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürüyor.

