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10 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Fatih'te spor salonunda yangın - İSTANBUL

Fatih'te spor salonunda yangın - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntüler - Bir vatandaş ile röportajİSTANBUL (AA) - Fatih'te yangın çıkan spor salonu itfaiye ekiplerince söndürüldü.Şehremini Mahallesi Bestekar Rahmibey Sokaktaki 5 katlı binanın giriş katında bulunan spor salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyerek iş yerini saran yangına müdahalede bulundu. Üst katlardaki vatandaşları da tahliye eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.Bu arada, bina sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelerek, yangına müdahale etmek isteyen iş yeri çalışanı ise dumandan etkilendi.Çalışana, olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

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