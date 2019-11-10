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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Fatih'te silahlı saldırı: 1 yaralı - İSTANBUL

Fatih'te silahlı saldırı: 1 yaralı - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntüler - Polis ekiplerinden detaylarİSTANBUL (AA) - Fatih'teki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Millet Caddesi'ndeki bir otelin önündeki çay bahçesinde oturan şahıs kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı.Olay yerine araçla gelen şahıs, saldırının ardından yine aynı araçla otelin önünden uzaklaşırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 sağlık ve polis ekiplerim olay yerine geldi.Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

İlk Müdahale Silahlı Saldırı Güvenlik Önlemi Çay Bahçesi Polis Ekipleri 

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