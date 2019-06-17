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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Fatih'te silahlı kavganın ardından kovalamaca kamerada Haberi

Fatih'te silahlı kavganın ardından kovalamaca kamerada Haberi

Olay yeri

İlk Müdahale Silahlı Kavga Güvenlik Kamerası Alacak Verecek Meselesi Polis Ekipleri 

-Yaralı
-Genel detay

( İSTANBUL )- Fatih'te bir otelde Rus ve Gürcü iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı İSTANBUL

- Fatih'te bir otelde Rus ve Gürcü iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır iki kişi yaralandı. Sokak ortasında yaşanan silahlı kovalamaca anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Fatih Genç Türk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, cadde üstünde bulunan bir otelde alacak verecek meselesi yüzünden kargo işi yapan Rus ve Gürcü iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmada kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada grup üyelerinden biri vuruldu. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs koşarak kaçmaya başladı.
Yakını vurulan bir kişi de, kaçan şahsı silahla kovalamaya başladı.
Yaşanan kovalamaca sonunda yakınını vuran şahsı sokak ortasında vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra durumları ağır olan yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme başlatarak kaçan grup üyelerini yakalamak için çalışma başlattı. Olay anını gören Mustafa Karadağ, “ biri otelin altında birine sıktı. O kaçarken biri bunun peşinden koştu vurdu. Öldü mü kaldı mı onu bilmiyoruz. Hastaneye götürdüler” dedi.
Silahlı kovalamaca kamerada Sokak ortasında yaşanan silahlı kovalama anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir adamın koştuğu biri kişinin de silahla peşinden koştuğu görülüyor. (EK-ZA-
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