Fatih’te sahur coşkusu

( İSTANBUL )- Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan vatandaşlarla birlikte sahur yaptı İSTANBUL



- Fatih Belediyesinin vatandaşlara Ramazan’da sahur ikramı devam ediyor. Ayvansaray Mahallesi’nde yapılan sahurda Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya vatandaşlarla bir araya gelerek, sahur yaptı. Fatih Belediyesinin vatandaşlara Ramazan’da sahur ikramı devam ediyor. Her gün farklı bir mahallede vatandaşlara sahur sofrasını açan Fatih Belediyesi bu sefer Ayvansaray Mahallesi sakinleri ile buluştu. Düzenlenen sahur programına Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve Fatma Betül Sayan Kaya vatandaşlar ile selamlaşarak, sahur öncesi sohbet etti. Sahur programında vatandaşları selamlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya sahur programına katılan vatandaşlara hitap etti. Sahur sofrasında vatandaşlarla bir arada olmanın keyfini yaşadığını kaydeden Kaya, “İyiki varsınız. İyi ki sizlerle bu sahur sofrasında buluştuk, sahurumuzu paylaştık. Biz sizleri gerçekten çok seviyoruz. Siz bu milletin asli unsurlarısınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti kurulduğu günden bu yana hep arkasında oldunuz. Bizi hiçbir zaman için yalnız bırakmadınız. Aile ve Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak Roman kardeşlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. 31 Mart’ta bir seçim yaptık ama orada yarım kaldı. Binali Yıldırım’ı Roman kardeşlerimizin desteği ile Başkan yapmaya hazır mıyız? Siz romanlar olarak Cumhurbaşkanımıza 17 yıldır verdiğiniz desteği inanıyorum ki 23 Haziran’da da yine vereceksiniz. Binali Yıldırım Başkanımızı sizlerin duasıyla hep birlikte başkan yapacağız. O da İstanbullu roman kardeşlerimizi hizmetlerin en güzelini yapacak inşallah. Biz sizleri gerçekten gönülden seviyoruz. Sizin bizim gönlümüzdeki yeriniz ayrı. Sayın Cumhurbaşkanımızın gönlündeki yeriniz apayrı. O sizlerle her zaman yol yürümekten büyük mutluluk duyuyor” dedi.

"Şimdiden gelecek olan Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum" Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Buradaki kardeşlerimiz ve yavrularımız da bilsinler ki, önümüzdeki 5 yılda onların sevinçlerini ve mutluluklarını artıracak birçok faaliyet içerisinde bulunacağız. Her zaman belediyemizin eli buradaki kardeşlerimizin üzerinde olacak. Biz burada olduğumuz sürece buradaki kardeşlerimiz huzurlu bir şekilde yaşamaya devam edecektir. Sık sık bu tür organizasyonlarda bir arada olacağız. Şimdiden gelecek olan Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. İnşallah Allah bizi daha güzel günlere kavuştursun” dedi.

Ramazan ayı boyunca Fatih Belediyesinin sokak sahuru programlarının devam edeceği öğrenildi.