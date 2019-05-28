Fatih'te sahte içki imalathanesine baskın: 1 gözaltı

-operasyon anı

-Baskın yapılan adreslerdeki alkol kolileri

-Detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Fatih’te sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda 360 litre alkol ele geçirildi. 1 kişinin yakalandığı baskın polis kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocamustafapaşa Mahallesindeki bir evde sahte içki imalathanesi olarak kullanıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese yönelik geçtiğimiz Perşembe günü yapılan takiplerin ardından operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 360 litre metil alkol, 914 adet dolu içki şişesi, 2 bin 602 adet boş alkol şişesi, 200 litrelik boş su tankı, çeşitli içki şişelerine ait etiketler ve 960 adet içki şişesi kapağı ele geçirilirken, F.K. (32) isimli bir şüpheli ise gözaltına alındı. Polis, ev sahibi olduğu ileri sürülen M.K. adlı şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor. Öte yandan operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin içki imalathanesine girerek arama yaptıkları görülüyor. Yapılan aramalarda çok sayıda içki şişesi ve alkol ele geçiriliyor. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli F.K. ise “Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet” suçundan işlem gördü.

