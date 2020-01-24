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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Fatih’te sahte alkol imalathanesine baskın: 2 gözaltı

Fatih’te sahte alkol imalathanesine baskın: 2 gözaltı

Ele geçen sahte alkol ve malzemelerin sergisi

Polis Akalan İmalathane Damacana Irak 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih’te polis, sahte alkol imalathanesine operasyon düzenlendi.
Baskında 250 litre sahte alkol ve alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince sahte alkol üreten kişilere yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi.
16 Ocak’ta Demirtaş Mahallesinde bulunan bir adreste sahte alkol imalatı yapıldığı yönünde bilgi alan emniyet ekipleri, söz konusu adresi gün boyu yakın takibe aldı. Ardından aynı gün saat 22.30 sıralarında bahse konu adreste yer alan metruk binaya yapılan operasyonda, Bayram I. (30) ile Ömer İ. (19) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, 7 adet 30 litrelik sahte alkol dolu bidon, 2 adet ibaresiz 20 litrelik damacana dolu sahte alkol, 30 adet boş alkol şişesi, 100 adet şişe kapağı, 300 litrelik alkol damıtmada kullanılan musluk takılı varil, hortum ve 1 tane alkol oranını ölçmekte kullanılan derece ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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