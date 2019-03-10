Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Fatih’te polis tartıştığı kişiyi silahla vurdu iddiası Video

Fatih’te polis tartıştığı kişiyi silahla vurdu iddiası Video

olay yerinden görüntü

Eğlence Mekanı Güvenlik Kamerası Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-inceleme ekiplerinden görüntü
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

–Fatih Aksaray’da, sivil olarak geldikleri eğlence mekanında bir polis, tartıştığı iş yeri güvenlik sorumlusunu belinden çıkardığı silahla bacağından vurarak yaraladı. Olaya karışan 3 polis gözaltına alındı. Olay, saat 05.30 sularında Fatih Aksaray Mahallesi Asımbey Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asımbey Sokak’ta yer alan bir eğlence mekanına gelen üç sivil polis, iş yerini kapatan iş yeri güvenlik sorumlusu Mahmut Ç.’den, eğlence mekanını tekrar açmasını istedi. Ancak Mahmut Ç., elemanların hesap yaptığını, iş yerini kapattığını ve açamayacağını söyledi.

Ardından polisler ile iş yeri güvenlik sorumlusu Mahmut Ç., arasında tartışma çıktı. Tartışma yerini itişmeli kavgaya bıraktı. Kavga büyüyünce polislerden biri, belindeki silahı çıkararak, Mahmut Ç.’yi bacağından vurarak yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Mahmut Ç.’yi hastaneye kaldırdı. Sokağı güvenlik şeridi ile kapatan polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, olay yerinde delil incelemesi yaptı. Polis, olay anına ilişkin güvenlik kamerası çalışması yaptı. Olaya karıştıkları ileri sürülen üç sivil polisin gözaltına alındığı öğrenilirken, yaralı Mahmut Ç.'nin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı