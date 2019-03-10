Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Fatih'te polis, tartıştığı iş yeri sahibini silahla vurdu - İSTANBUL Video

Fatih'te polis, tartıştığı iş yeri sahibini silahla vurdu - İSTANBUL Video

- Olay yerinden görüntülerFatih'te polis, tartıştığı iş yeri sahibini silahla vurduİSTANBUL (AA) – Fatih'te polis, tartıştığı iş yeri sahibini silahla bacağından vurarak yaraladı.Alınan bilgiye göre, Aksaray Mahallesi Asım Bey Sokak'ta bulunan bir eğlence kulübüne gelen sivil üç polis, iş yerini kapatmak üzere olan işletme sahibi Mahmut Ç. ile kulübü açması konusunda tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polislerden biri Mahmut Ç'yi silahla bacağından yaraladı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı Mahmut Ç'yi hastaneye kaldırdı.Polis ekipleri de sokağın her iki tarafına güvenlik şeridi çekerek olay yerinde inceleme yaptı. Polis, olay anına ilişkin bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.Olaya karışan üç sivil polisin gözaltına alındığı öğrenildi.

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri Eğlence Kulübü Sivil Polis 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı