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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Fatih’te polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1’i polis 7 kişi yaralandı

Fatih’te polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1’i polis 7 kişi yaralandı

Kaza yerinden görüntü

Polis Aracı Hastane Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Yaralılardan görüntü
-Araçlardan görüntü
-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Kurtarılma görüntüsü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Fatih’te tramvay yolundan giden polis aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan otomobil çarpıştı. Kazada polis aracındaki şoför ile otomobilde bulunan 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 21.00 sıralarında Fatih Pazartekke Tramvay Durağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tramvay yolundan ilerleyen polis aracıyla, yolun karşısına geçmeye çalışan otomobil çarpıştı. Kazada aracı kullanan polisle, otomobilde bulunan 1’i çocuk 6 kişi yaralanarak yardım bekledi. Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafikte güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından kurtarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Tramvay seferleri durdu Yaşanan kaza nedeniyle Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Topkapı istikametine tramvay seferleri bir süreliğine durdu. Polis ekipleri trafikte önlem alarak akışı sağlarken, araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından araçların tramvay yolundan kaldırılmasıyla birlikte tramvay seferleri normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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