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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Fatih'te otomobillere dadanan hırsızlara operasyon

Fatih'te otomobillere dadanan hırsızlara operasyon

Hırsızlık olayına ait güvenlik kamerası görüntüsü

Adli Kontrol Akalan Güvenlik Kamerası Harekete Geç Hırsız 

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

( İSTANBUL )- Otomobillere dadanan hırsızlar kamerada- Yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı İSTANBUL

- Fatih'te otomobillerin camlarını kırarak içlerindeki değerli eşyaları çalan 6 kişi yakalandı. Hırsızlık olaylarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan şahıslardan 2'si tutuklandı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Haziran ayı boyunca Fatih'te 22 ayrı otomobilden hırsızlık olayı üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları kısa sürede sonuç verdi ve şahıslar 1 Temmuz Pazartesi günü kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Fatih K. (20), Agit A. (20) ve Metin Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, yaşları küçük 3 şüpheli de ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şüpheliler Fatih K. ve Agit A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Metin Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anları kamerada Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin kırmızı renkli bir araca yaklaştıkları, önce aracın camını kırıp daha sonra aracın içine bindikleri, içeride bulunan değerli eşyaları aldıktan sonra araçtan ayrıldıkları görüldü.

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