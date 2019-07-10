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10 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Fatih’te otele kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı İzle

Fatih’te otele kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı İzle

Polis kamerasından operasyon anı

Kaçak Ruhsatsız Silah Hologram Kaçak Alkol Kaçak İçki 

-Ele geçirilen kaçak içkiler
-İçkilerin ve silahların sergisinden görüntü Diğer detaylar.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’un Fatih ilçesinde kaçak alkol bulunduğu bilgisi elde edilen otelde yapılan aramada, otelin iki ayrı odasında litrelerce alkol, tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi. Olayla bağlantılı 4 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray’da faaliyet gösteren bir otelde kaçak içki ve ruhsatsız silahlar bulunduğu yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren emniyet güçleri, yapılan araştırma sonucunda ağırlıklı olarak yabancı uyruklu kişilerin konakladığı bir otele 2 Haziran’da baskın düzenledi.
Baskında, kaçak alkol üreterek piyasaya süren Abdülkadir K. (35), Doğudan A. (29), Urfan Ş. (53) ve Hıdır A. (61) isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Otelde yapılan aramalarda 72 şişe dolu içki, hologramlı barkodlar, 62 adet kaçak kapak etiketi, 4 ayrı bidon içinde alkol imalatında kullanılan 30 litre sıvı madde ve 5 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında “5607 ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından işlem yapıldı. (SK- öy
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