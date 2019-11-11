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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Fatih’te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Fatih’te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Çıkışları

Cenaze Cenaze Namazı Kışla 

-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih’te evlerinde ölü bulunan 2’si kadın 4 kardeşin cenazesi, Serpil Alkan tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı. Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi’ndeki bir evde Oya (54), Kamuran (60), Cüneyt (48) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin siyanür ile ölümünün ardından ailenin dostu Serpil Alkan, cenazeleri almak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmuştu. Onay çıkmasının ardından Serpil Alkan cenazeleri almak için Adli Tıp kurumuna geldi. Yapılan işlemlerin ardından cenazeler Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumundan çıkarıldı. Öte yandan, kardeşlerin cenazeleri, ikindi namazına müteakip Fındıkzade Albarayrak Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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