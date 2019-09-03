Fatih’te motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı Video

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Fatih Laleli’de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet üzerinde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişide feci şekilde yaralandı. Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Fatih Laleli Tramvay Durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ordu Caddesinden Aksaray yönüne seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen üzerinde 2 kişinin bulunduğu 34 VA 3390 plakalı motosiklet, Laleli Tramvay Durağında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 52 PB 167 plakalı otomobil ile yandan çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi yere savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis olay yerini güvenlik şeridiyle çevirirken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada ağır yaralanan motosikletteki diğer kişi ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle bölgede trafik kontrollü şekilde verildi.

Polis, kazaya karışan otomobilin sürücüsünü ise gözaltına aldı. Olay ilgili inceleme devam ediyor.

