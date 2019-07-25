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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Fatih’te milyonluk soygun...Yüklü miktarda döviz çalan hırsızlar böyle kaçtı

Fatih’te milyonluk soygun...Yüklü miktarda döviz çalan hırsızlar böyle kaçtı

-Olay yeri görüntüsü

Soygun Akalan Hırsız Şahit Polis Ekipleri 

--Şüphelinin karakoldan çıkışı
--Şüphelilerin kamera görüntüleri(ÖZEL)
--Genel ve detaylar

( İSTANBUL )- Kargo şirketini soyan şüpheliler kamerada İSTANBUL

- İstanbul Fatih’te kendini polis olarak tanıtan eli silahlı 5 kişi bir kargo şirketinden soydu. Yüklü miktarda döviz çalan şüphelilerden 1’i polis ekiplerince yakalanırken şüphelilerin eşkalleri güvenlik kameralarına yansıdı. Olay Kemalpaşa Mahallesi Onsekiz Sekbanlar Sokakta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre kendilerini polis olarak tanıtan 5 kişi bir kargo şirketine girdi. İçeride bulunan 236 bin Euro, 140 bin dolar parayı çalan şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaşmaya çalıştı. Şüphelilerden biri polisin dikkati ve vatandaşların yardımıyla sokağın başında yakalandı. Yakalanan şüpheli vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis ekiplerince Beyazıt Polis Merkezi’ne getirilen şüpheli 112 ekiplerince sağlık kontrolüne götürüldü. Kaçan 4 şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Çevrede güvenlik kamera incelemesi yapan ekipler, şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Olay yerinde görgü şahitlerinin ifadesine başvuruldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin binaya girdikleri görülüyor. Aradan bir süre geçtikten sonra şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaşıyor.
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