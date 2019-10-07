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07 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Fatih'te metruk binada yangın - İSTANBUL Video

Fatih'te metruk binada yangın - İSTANBUL Video

- Fatih'te metruk binada çıkan yangın - Yangın söndürme çalışmalarıFatih'te metruk binada yangınİSTANBUL (AA) - Fatih'te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Hoca Gıyasettin Mahallesi Divan Efendi Sokak'taki metruk bir binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Binanın içerisinde araştırma yapan itfaiye ekibi, yangın yerinde kimseyi bulamadı.Yangın nedeniyle binada maddi hasar meydana geldi.Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yangın Yeri Trol 

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