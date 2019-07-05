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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Fatih'te merdivenle evine girmek isteyen kişi düşerek öldü - İSTANBUL Haberi

Fatih'te merdivenle evine girmek isteyen kişi düşerek öldü - İSTANBUL Haberi

- Olay yerinden detaylar - Polis ekiplerinin olaya müdahalesi - Hayatını kaybeden şahsın cesedinin binadan çıkarılmasıFatih'te merdivenle evine girmek isteyen kişi düşerek öldü - Anahtarı evde unuttuğu için merdiven yardımıyla 1. kattaki dairesine girmek isteyen Mısır uyruklu kişi, baş üstü düşerek hayatını kaybettiİSTANBUL (AA) - Fatih'te merdiven yardımıyla evine girmek isteyen yabancı uyruklu bir kişi, düşerek hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi Balipaşa Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın birinci katında oturan ve anahtarını evde unutan Mısır uyruklu 29 yaşındaki Muhammed M, merdiven yardımıyla evine girmek isterken bina boşluğuna baş üstü düşerek hayatını kaybetti.Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Yapılan incelemelerin ardından, Muhammed M'nin cenazesi Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis Cenaze Nadan Sağlık Ekipleri Trol 

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