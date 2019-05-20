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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Fatih’te kuyumcu kuryelerine silahlı gasp..4 kilo altını gasp eden şahıslar kayıplara karıştı

Fatih’te kuyumcu kuryelerine silahlı gasp..4 kilo altını gasp eden şahıslar kayıplara karıştı

-Olayın gerçekleştiği alandan görüntü

Maskeli Soyguncu Silahlı Soygun Gram Altın Polis Ekipleri Maskeli Soygun 

--Otomobilden genel ve detay görüntü
-Röp

( İSTANBUL - TOPLU)- Ateş açtıkları araçtan 4 kilo altını gasp eden 5 kişi kayıplara karıştı İSTANBUL

- Fatih Kumkapı’da altın taşıyan kuryelerin bulunduğu araca silah açarak durduran 5 soyguncu, 4 kilo altını gasp ederek kaçtı. Olay, saat 10.00 sıralarında Fatih Kumkapı Işıl Sokak da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 kilogram altını taşıyan kuyumcu kuryelerini takip eden 5 kişi, kuryelerin otomobiline silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu arka lastiği patlayan ve camına kurşun isabet eden araç kaldırıma çıkarak durdururken kar maskeli soyguncular otomobil içinde bulunan 4 kilogram altını çalarak kayıplara karıştı. Araçlarıyla kaçan soyguncuların Çatladıkapı Sahilinde olayda kullandıkları aracı değiştirdikleri öğrenilirken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıya uğrayan kuryelerin ifadelerini polis ekipleri araç üzerinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri silahlı soyguncuların yakalanması için helikopter destekli çalışma başlattı.
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