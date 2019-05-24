Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Fatih'te kurye aracını gasp ederek 4 buçuk kilo altın çalan şüpheliler kamerada

Fatih'te kurye aracını gasp ederek 4 buçuk kilo altın çalan şüpheliler kamerada

Güvenlik kamerası görüntüleri

Akalan Kamera Kaçış Polis Ekipleri Mermi 

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı
-Ele geçirilen malzemeler
-arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- Şüphelilerin kaçış anları kameraya yansıdı İSTANBUL

- Fatih Kumkapı'da altın taşıyan kuryelerin aracının önünü silah zoruyla keserek 4 buçuk kilo altını çaldıktan sonra kayıplara karışan 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin olay günü araç değiştirerek kaçtığı anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. Fatih Kumkapı'da 20 Mayıs Pazartesi günü altın taşıyan kuryeler O.K.(33) ve H.K.'nin(32), önünü silah zoruyla kesen, direnmeleri üzerine aracın camına ateş ettikten sonra 4 buçuk kilo altını çalarak kayıplara karışan 4 kişiyi bulmak için polis çalışma başlatmıştı. Polis ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde gerçekleşen gasp olayının şüphelileri İhsan K.(49), Murat H.K.(50), Gökhan G.(31) ve Azerbaycan uyruklu olduğu öğrenilen Sevinç M.(42) yakalandı. 21 Mayıs Salı günü Yedikule civarında araçlarını değiştirip yeni bir araçla kaçtıklarının görülmesi üzerine kaçış istikametine yönelik bir çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri saat 01.00 sıralarında göz altına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ve 30 adet mermi, çok sayıda av fişeği ve çalınan altınların bir kısmı ele geçirildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, şüphelilerin olay günü araç değiştirerek kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı