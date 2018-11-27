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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Fatih’te kumaş deposunda çıkan yangın paniğe yol açtı

Fatih’te kumaş deposunda çıkan yangın paniğe yol açtı

İtfaiye ekiplerinin iş yerinin kapısını açmadan detay

Görgü Tanığı Efes Allah Sağlık Ekipleri Yükselen 

-İtfaiye ekiplerinin içeri girmesi
-Sokaktan detay
-detay

( İSTANBUL )- Depoda birinin olduğu söylentisi itfaiyeyi alarma geçirdi İSTANBUL

- İstanbul Fatih'te, bir tekstil firmasına ait kumaş deposunda çıkan yangın paniğe yol açtı. Depoda birinin olduğu söylentisi itfaiyeyi alarma geçirirken içeride kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Fatih Akşemsettin Mahallesi Balipaşa Caddesi'ndeki bir tekstil firmasına ait depoda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan yükselen dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Atölyede birilerinin olduğu söylentisi üzerine kapıları kilitli depoya girmek için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri, deponun kapalı olan kepenklerini motorlu testereyle keserek içeri girdi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken yapılan incelemelerde depoda birilerinin olmaması hem itfaiyeye, hem de mahalleliye rahat bir nefes aldırdı. Yangın nedeniyle depoda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken Mahmut Yıldız isimli görgü tanığı, “İtfaiyeye haber verdik. İçeride biri var diye tahmin ediyoruz. İnşallah içeride kimse yoktur” dedi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin incelme başlatıldı.
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