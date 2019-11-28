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28 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Fatih'te korkutan gecekondu yangını

Fatih'te korkutan gecekondu yangını

söndürme çalışmaları

Gecekondu 

-yanan gecekondu
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih'te 2 katlı gecekonduda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alev alev yanan gecekonduya itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Fatih'te 2 katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan gecekonduya müdahale etti. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken yangının çevrede korkuya neden olduğu görüldü.

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