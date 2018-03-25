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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Fatih’te kaza: 1 ölü İzle

Fatih’te kaza: 1 ölü İzle

Kaza yeri

Polis Cenaze Trafik Kazası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kazaya karışan araç
-Polis ekiplerinden görüntü
-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Polis ekiplerinin aracı incelemesi
-Ambulansın gitmesi
-Genel ve detay

( İSTANBUL )- Fatih’te meydana gelen kazada Ermenistan uyruklu kişi hayatını kaybetti İSTANBUL

- Fatih Unkapanı Köprüsü çıkışında meydana gelen trafik kazasında Ermenistan uyruklu bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, 04.30 sıralarında Fatih Unkapanı Köprüsü çıkısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden Ermenistan uyruklu A.K.’nin kullandığı 35 QT 360 yabancı plakalı araç kaza yaptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ermenistan uyruklu olduğu öğrenilen A.K.’nin cenazesi ambulansla morga kaldırıldı. Öte yandan araç içerisinde bulunan 3'ü kadın 4 kişi kazayıyara almadan atlattı. Kaza nedeniyle olay yerine gelen polis ekipleri olası başka bir kazayı engellemek için önlem aldı. Kaza sonrası trafik akımı tek şeritten sağlandı. Araç çekici tarafından olay yerinden kaldırıldı. Trafik akışı aracın kaldırılmasıyla normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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