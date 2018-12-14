Fatih'te kargo çalışanını bir odaya kapatan hırsızlar 50 bin dolar çaldı Haberi

-detay



( İSTANBUL )- Hırsızlar polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı İSTANBUL



- Fatih'de 2 hırsız girdikleri kargo firmasında çalışanı bir odaya kapatarak 50 bin dolar ve 30 bin TL çaldı. Polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan hırsızlardan biri tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı. Olay, 9 Aralık günü Fatih Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir kargo şirketinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kargo şirketine giren 2 hırsız iş yeri çalışanı İran uyruklu A.A'yı bir odaya kapatarak etkisiz hale getirdi. Daha sonra da hırsızlar kasada bulunan 50 bin dolar ve 30 bin TL parayı alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Fatih İlçe Emniyet Müdürü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kaçarken yakalandılar Yapılan çalışmalar kapsamında, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen İran uyruklu M.T (34) ve A.R (34) isimli erkek şahıslar kaçarken kıskıvrak yakalandı. Şahısların üst aramasında iş yerinden çalındığı değerlendirilen 5 bin 200 dolar ve 3 milyon 760 bin İran tümeni ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. İş yeri çalışanı A.A isimli şahsın tutulduğu odada arama yapan polis ekipleri 1 adet bıçak ve 1 adet kar maskesi ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T isimli şahıs tutuklanırken, A.R isimli şahıs ise serbest bırakıldı.

