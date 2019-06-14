Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Fatih’te kapkaç anı kamerada İzle

Fatih’te kapkaç anı kamerada İzle

-Güvenlik kamerasına yansıyan kapkaç anı

( İSTANBUL - ÖZEL)- Şüpheli şahıs bekçilerin dikkatiyle yakalandı İSTANBUL

Mağdur Kadın Kapkaç Akalan Güvenlik Kamerası Cep Telefonu 


- Fatih'te Özbekistan uyruklu bir kadının çantasını güpegündüz kapkaç yapan erkek şahıs, devriye atan bekçiler tarafından kısa sürede yakalandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, 12 Haziran Çarşamba günü Mesih Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir döviz dükkanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdurakhımo Djamolıddın (34) isimli şahıs, dükkan önünde bekleyen Özbekistan uyruklu Yuldesheva Gulnorakhon(33) isimli kadının çantasını kapkaç yapmak için yanına yaklaştı. Kendisi de Özbekistan uyruklu olan Abdurakhımo Djamolıddın, kadının omzundaki çantayı almak için zor kullandı. Çantasını vermek istemeyen kadın uzun süre kapkaççıya direndi. Kadının çantasını alarak koşmaya başlayan kapkaççı o sırada devriye atan mahalle bekçilerinin dikkatini çekti. Durumdan şüphelenen bekçiler, yaşanan kovalamacanın ardından kapkaççıyı kıskıvrak yakaladı. İçerisinde 1 adet cep telefonu, 1 miktar döviz ve Türk lirası bulunduğu öğrenilen çanta emniyetteki işlemlerin ardından mağdur kadına teslim edildi. Kapkaç anı güvenlik kamerasında Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde döviz dükkanı önünde bekleyen Yuldesheva Gulnorakhon isimli kadının yanına Abdurakhımo Djamolıddın’ın yaklaştığı görülüyor. Şüpheli şahsın kadının sağ omzunda asılı olan çantayı zor kullanarak alarak aldığı görülüyor. Çantayı alan şüpheli olay yerinden hızla uzaklaşıyor. (DH- ÖY-
İlgili Foto Galeriler
Çakmak Gazı Bomba Gibi Patladı, 2 Genç Ölümden DöndüÇakmak Gazı Bomba Gibi Patladı, 2 Genç Ölümden Döndü
Polis Alıcı Kılığına Girdi, 1400lü Yıllara Ait Tevrat Ve Tasvir Ele GeçirildiPolis Alıcı Kılığına Girdi, 1400lü Yıllara Ait Tevrat Ve Tasvir Ele Geçirildi
Kırıkkalede Trafik Kazası: Ölü Ve Yaralılar VarKırıkkalede Trafik Kazası: Ölü Ve Yaralılar Var
TEMde Feci Kaza: 2 Ölü, 5 YaralıTEMde Feci Kaza: 2 Ölü, 5 Yaralı
Omzuna Falçata Saplayan Babasını Arabayla SürüklediOmzuna Falçata Saplayan Babasını Arabayla Sürükledi
Peş Peşe Operasyonlar: Çok Sayıda GözaltıPeş Peşe Operasyonlar: Çok Sayıda Gözaltı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı