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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Fatih'te kadının telefonunu böyle çaldılar İzle

Fatih'te kadının telefonunu böyle çaldılar İzle

Kadının yanına yanaşmaları

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Aria Cep Telefonu 

-Cep telefonunu almaları
-Ekipler tarafından suçüstü yakalanmaları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih’te herkesin içinde bir kadının cep telefonunu çalan 3 kişi Güven Timleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin cep telefonunu çalma anı ve yakalanma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 01 Ocak günü saat: 17.15 sıralarında Fatih Rüstempaşa Mahallesindeki bir sokak içerisinde meydana gelen “Suçüstü Yankesicilik” konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında hareketlerinden şüphelendikleri yabancı uyruklu Zakaria L. (27), Jawad El M. (24) ve Ali D. (23) isimli şahısları takibe aldı. Şahıslar bir süre sonra, yabancı uyruklu Maya R. isimli şahsın arkasından yaklaştı. Daha sonra kadının montunun sağ cebinden cep telefonunu almaya çalıştığı sırada ekipler tarafından müdahale edildi. Suçüstü yakalanan Zakaria L., Jawad El M. ve Ali D. isimli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cazeevine gönderildi. Hırsızlık anı kamerada Şüphelilerin, suçüstü yakalanma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, şüphelilerin kadının cebinden telefonu alıp uzaklaşmaya çalıştığı sırada ekipler tarafından yakalandıkları görülüyor.
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