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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Fatih'te kaçak içki ve sigara operasyonu - İSTANBUL

Fatih'te kaçak içki ve sigara operasyonu - İSTANBUL

- Operasyondan görüntüler - Bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 165 litre kaçak içki ve bin 460 paket kaçak sigara ele geçirildiİSTANBUL (AA) - Fatih'te, 165 litre kaçak içki ve bin 460 paket kaçak sigara ele geçirildi.Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Mahallesi Küçüklanga Sokağı'ndaki bir iş yerinde kaçak içki ve sigara satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Ekipler adrese düzenlediği operasyonda, 165 litre kaçak içki, bin 460 paket kaçak sigara ve 27 paket tütün doldurulmuş makaron buldu. Adresteki Muzaffer G. gözaltına alındı.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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