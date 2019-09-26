Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Fatih’te kaçak içki üretilen eve baskın kamerada İzle

Fatih’te kaçak içki üretilen eve baskın kamerada İzle

Polis kamerasından operasyon anı

Adli Kontrol Sahte İçki Harekete Geç Polis Ekipleri Kaçak İçki 

-Ele geçirilen alkoller ve içki şişeleri
-Evde yapılan arama faaliyetleri
-Detaylar

( İSTANBUL )- Ermenistan uyruklu 2 kişi gözaltında İSTANBUL

- Fatih’te polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda litrelerce sahte alkol ele geçirildi. Baskında Ermenistan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocamustafa Paşa Mahallesi’nde bir evde sahte içki imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı. 22 Eylül Pazar günü alınan ihbar üzerine söz konusu adresi yakın takibe alan polis, eve yabancı uyruklu şahısların valizlerle düzenli olarak giriş çıkış yaptıklarını tespit edince operasyon için harekete geçti. İçki imalathanesi olarak kullanılan eve aynı gün baskın düzenleyen emniyet güçleri, operasyonda Ermeni uyruklu Karen G. (23) ve Zaruhi R. (25) isimli şüphelileri gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 5 adet 1 litrelik alkol şişesi, 2 adet huni, 1 adet etiket yapıştırmada kullanılan ısıtıcı, 600 adet yabancı menşeili bandrol, 510 adet alkol şişesi etiketi, 85 adet boş alkol şişesi ve 95 adet alkol şişesi kapağı ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan geçtiğimiz Pazartesi günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden Zaruhi R. ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, Karen G. adlı Ermenistan uyruklu şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı