Fatih’te kaçak alkol ve sigara operasyonu kamerada

-Ele geçirilenler



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Fatih’te kaçak alkol ve sigara satışı yapan iş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, 165 litre kaçak alkol, bin 460 paket kaçak sigara, ele geçirdi. Gözaltına alınan bir kişi de savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Operasyon anı kamerada. Fatih Aksaray Mahallesi Küçüklanga Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinden kaçak alkol ve sigara satışı yapıldığı bilgisini alan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, 16 Ekim günü saat 14.00 sıralarında adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda Müzaffer G. (33) isimli şahıs yakalandı. İş yerinde yapılan aramalarda, 165 litre kaçak alkol, bin 460 paket kaçak sigara, 27 paket içerisi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan Muzaffer G. İsimli şahıs savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Operasyon anı ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı.



loading...