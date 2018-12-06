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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Fatih'te iş yeri yangını - İSTANBUL

Fatih'te iş yeri yangını - İSTANBUL

- Yangın söndürme çalışmalarından görüntülerFatih'te iş yeri yangını - Çanta ve ayakkabı satılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldüİSTANBUL (AA) - Fatih'te, çanta ve ayakkabı satılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Tiryaki Hasan Paşa Sokağı'ndaki 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi.Çanta ve ayakkabı satışı yapan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü caddeyi polis tedbir amacıyla trafiğe kapattı. Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Polis Bild Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

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