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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Fatih’te iş hanında yangın - İSTANBUL İzle

Fatih’te iş hanında yangın - İSTANBUL İzle

- Yangın söndürme çalışmasından detayFatih’te iş hanında yangın - Yangın yaklaşık 1 saatte itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüİSTANBUL (AA) - Fatih’te üç katlı iş hanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Süleymaniye Mahallesi İsmetiye Caddesi'ndeki üç katlı bir iş hanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangını gören çevredekiler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatte söndürdü.Yangın nedeniyle iş hanında hasar meydana geldi

Polis 

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