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07 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Fatih’te iki katlı metruk bina alev alev yandı Video

Fatih’te iki katlı metruk bina alev alev yandı Video

Binanın yanmasından görüntü

Kamera Yangına Müdahale 

-Ekiplerin yangına müdahalesinden görüntü
-Yangından genel ve detay görüntü

( İSTANBUL )- İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında bina kül haline döndü İSTANBUL

- Fatih’te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Metruk binanın alev alev yanması da kameralar tarafından kaydedildi. Yangın, 06.00 sıralarında Fatih İlçesi Hocagıyaseddin Mahallesi Divan Efendi Sokak üzerinde bulunan iki katlı metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye içinde kimsenin olmadığı binada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangının olduğu yere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun alevlerin yükseldiği binaya itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa süre içinde müdahale edilen yangın da her hangi bir olumsuzluk yaşanmadı. İki katlı metruk bina ise tamamen kül oldu. Ekipler, binada bir süre duman ve soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.
Çıkan yangında da herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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