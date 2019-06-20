Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Fatih’te iki katlı ev alev alev böyle yandı: 1 ölü, 1 yaralı Video

Fatih’te iki katlı ev alev alev böyle yandı: 1 ölü, 1 yaralı Video

alevli görüntü

Mahsur Kaldı Hastane Gecekondu Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

-olaydan görüntü
-olay yerinden görüntü
-itfaiye ekiplerinin çalışmalarından görüntü
-genel ve detay görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih Mevlanakapı Mahallesi’nde iki katlı binada yangın çıktı. Alevler içinde kalan evde bulunan 4 kişiden 3’ü kendi imkanlarıyla çıkarken, evde mahsur kalan 69 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti. Yangın, saat 03.15 sularında Fatih Mevlanakapı Mahallesi Kaledibi sokakta bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda alevler içinde kalan evde bulunan 4 kişiden 3’ü kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Bir kişi ise, içeride mahsur kaldı. Alevler yan tarafta bulunan gecekonduya da sıçradı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri de yaralı şahısı hastaneye kaldırdı. Yangın çıkan binada yapılan incelemede içeride bir kişinin mahsur kaldığı belirlendi. İtfaiye ekiplerinin içeride yaptıkları çalışmalar sonrasında 69 yaşındaki Bilal Öztü'nün cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden Öztü’nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı